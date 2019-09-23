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2019-09-23 شاهد.. الألعاب النارية تضيء سماء حفر الباطن وترسم الفرحة على الوجوه متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي – حفر الباطن أضاءت الألعاب النارية سماء مهرجان اليوم الوطني بمحافظة حفر الباطن، ولاقت العروض استحسان الحضور وتم تنفيذها على أيدي متخصصين لترسم لوحة وطنية تفاعلية أبهرت الزوار. ورصدت عدسة “متابعات الخليج 365” مظاهر الفرح على وجوه الزوار لحظة إطلاق الألعاب النارية. Advertisements







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