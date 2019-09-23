الان تتابع أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365
أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم, صلاة الميت على والدة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله-, وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.
وأم المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ , كما أدى الصلاة مع سموه, صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير بندر بن مساعد بن عبدالعزيز وابن الفقيدة صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز , وعدد من أصحاب السمو الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.
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