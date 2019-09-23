- 1/2
- 2/2
الان تتابع الشيخ فهد الثبيتي يشارك الوطن بقصيدة شعرية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل شارك فضيلة الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، بقصيدة وطنية جميلة بمناسبة اليوم الوطني الـ89.
وحملت القصيدة عنوان “وطن الشموخ”، ومن أبياتها “الوطن غالي وله حب ومعزة.. كل الوقت وكل حين وكل حرة.. دام عزه دام عزه دام عزه موطني في ذمتي مافي زيه”.
وتحتفل المملكة منذ أيام بحلول اليوم الوطني الـ89، الذي يصادف اليوم 23 سبتمبر، وسط فعاليات مختلفة شهدتها السعودية خلال الأيام الماضية وتستمر حتى نهاية الأسبوع.
وإلى نص القصيدة:
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ فهد الثبيتي يشارك الوطن بقصيدة شعرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.