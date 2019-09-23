الشيخ فهد الثبيتي يشارك الوطن بقصيدة شعرية

جدة - عمرو شويل شارك فضيلة الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي، مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية، بقصيدة وطنية جميلة بمناسبة اليوم الوطني الـ89.

وحملت القصيدة عنوان “وطن الشموخ”، ومن أبياتها “الوطن غالي وله حب ومعزة.. كل الوقت وكل حين وكل حرة.. دام عزه دام عزه دام عزه موطني في ذمتي مافي زيه”.

وتحتفل المملكة منذ أيام بحلول اليوم الوطني الـ89، الذي يصادف اليوم 23 سبتمبر، وسط فعاليات مختلفة شهدتها السعودية خلال الأيام الماضية وتستمر حتى نهاية الأسبوع.

وإلى نص القصيدة:

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