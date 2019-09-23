الان تتابع الأرصاد: تكون السحب الرعدية الممطرة على هذه المناطق غدا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الثلاثاء في المملكة 25/ 1/ 1441 الموافق 24/ 9/ 2019.
وقالت إنه من المتوقع أن يسود طقس رطب مع فرصة لتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، وأحياء من السواحل الغربية للمملكة خاصة الوسطى والجنوبية.
وشملت التوقعات، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الأجزاء الساحلية منها.
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