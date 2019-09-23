الأرصاد: تكون السحب الرعدية الممطرة على هذه المناطق غدا

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن توقعاتها لطقس غد الثلاثاء في المملكة 25/ 1/ 1441 الموافق 24/ 9/ 2019.

وقالت إنه من المتوقع أن يسود طقس رطب مع فرصة لتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية، وأحياء من السواحل الغربية للمملكة خاصة الوسطى والجنوبية.

وشملت التوقعات، تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الأجزاء الساحلية منها.