الان تتابع إخلاء سبيل مواطن يتجول بـ”أسد” في أحد الطرق بجدة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جدة - الخليج 365 - ناصر السلمي
ضبطت دوريات الأمن بمحافظة جدة، مواطنًا يصطحب أسد، ويتجول به بجوار إحدى الكافيهات بأحد الطرق الرئيسة بمدينة جدة، وفتحت الجهات الأمنية محضرًا بالواقعة، واستدعت الأمانة لاستلامه بحكم أنها جهة الاختصاص في مثل هذه الحالات.
وذكر المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد البقمي لـ”الخليج 365”، أنه بعد مباشرة الواقعة من قبل الأمانة والشرطة تم أخذ تعهد على المواطن من قبل أمانة محافظة جدة وكذلك شرطة جدة، بعدم التجول بالأسد في المرافق العامة وأن ذلك يعد مخالفة نظامية يحاسب عليها مرتكبها.
يذكر أن المواطن وبعد أخذ التعهد عليه تم تسليمه الأسد على أن يراعي الأنظمة والقوانين في ذلك.
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