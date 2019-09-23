عروض العثيم المُعلن عنها منذ قليل في احتفالية اليوم الوطني السعودي

أعلنت عروض العثيم اليوم عن عدة تخفيضات على عدد كبير من منتجاتها، وذلك في مهرجان الطازج والذي اعتادت شركة التجزئة الشهيرة على طرحه بشكل أسبوعي كل يوم اثنين، ولكن هذا الأسبوع كانت الخصومات بكل تأكيد أكبر وأكثر تنوعًا، وذلك نظرًا لأنها تأتي في إطار احتفالات المملكة العربية بيومها الوطني رقم 89، وهو الموافق 23 سبتمبر من كل عام، لذلك حرصت الأسواق على تقديم كل ما هو جديد ويليق بسمعتها الطيبة في تلك المناسبة العظيمة كما فعلت شركة بنده.

عروض العثيم اليوم

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يشتهر مهرجان الطازج في أسواق العثيم بأنه يركز بشكل كبير على المنتجات الغذائية، سواء كانت من اللحوم أو الفواكه والخضروات، حيث شمل عدد من التخفيضات على البخاري الأحمر والخوخ السكري، كان أبرزها سعر الـ 2 كيلو بسعر الكيلو الواحد، كذلك كان هناك تفاح رويال جالا والخيار الطازج والبصل الأحمر، الذي لا يستغنى عنه الطعام أم عن اللحوم فكان هناك نوعين الأول لحم بقري مبرد مفروم والآخر لحم عجل بدون عظم.

كان من ضمن عروض العثيم كذلك في مهرجان الطازج العنب الأحمر بسعر 9 ريال سعودي تقريبًا، والمانجو المصري اللذيذ والفلفل البارد الطازج والبصل الأبيض والليمون بأحجامه المختلفة، أما عن المخللات فكان الزيتون الأسباني المعروف بمذاقه الرائع من ضمن عرض اليوم.

وعن منتجات الألبان فكان الزبد الإماراتي والجبن سول دوبل المجري، وللتعرف على كل تفاصيل تلك الخصومات وفترتها وقيمتها السعرية يمكنكم مطالعة الملف التالي.