شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان: يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا وترسيخ لمكانة الوطن بين الأمم والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا وترسيخ لمكانة هذا الوطن.

وقال الملك سلمان عبر حسابه في «تويتر» اليوم (الاثنين): «نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده».

وأضاف: «إن يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء. سائلين الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار».