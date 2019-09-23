أخطاء المراقبة وراء تحطم ليون اير الإندونيسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ جاكرتا
ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية أن محققين إندونيسيين وجدوا أن أخطاء التصميم والمراقبة لعبت دورا رئيسا في تحطم طائرة شركة «ليون اير» من طراز بوينج 737 ماكس العام الماضي.
وسقطت الطائرة في البحر بعد 11 دقيقة من إقلاعها من مطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا في 29 أكتوبر الماضي، ويفترض أن جميع من كانوا على متن الطائرة لقوا حتفهم.
وقالت «وول ستريت جورنال» إن مسودة التقرير حول الحادث، والذي من المتوقع أن يعلن في منتصف نوفمبر المقبل، حدد سلسلة من أخطاء الطيار وأخطاء الصيانة بوصفها عوامل مسببة للحادث.
وتتوافق الاستنتاجات مع تقرير أولي أصدرته اللجنة الوطنية لسلامة النقل في إندونيسيا في نوفمبر.
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