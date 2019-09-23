إلقاء القبض على 3 دواعش روس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكر مسؤول قضائي في مدينة نيجنفارتوفسك الروسية، أنه جرى إلقاء القبض على ثلاثة أشخاص يشتبه في أن لهم صلة بتنظيم «داعش»، المحظور في روسيا.

ونقلت وكالة أنباء «تاس» الروسية عن يوليا باريشيفا، مساعدة رئيس محكمة نيجنفارتوفسك، بإقليم خانتي مانسيسك، القول «وضعت المحكمة المشتبه بهم قيد الاحتجاز لمدة شهرين. تم اعتقال اثنين من المشتبه بهم في 20 سبتمبر، واعتقل الثالث يوم 21 من نفس الشهر».