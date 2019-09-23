تفتيش منزل وزير العدل الكوري بسبب زوجته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ سول
قام رجال الادعاء في كوريا الجنوبية أمس بتفتيش منزل وزير العدل تشو فوك، في إطار تحقيق واسع النطاق يتعلق بمزاعم حول تورط أسرته في أعمال فساد وتزوير مستندات.
وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن رجال الادعاء يحققون في مزاعم تفيد بقيام زوجة الوزير، وهى أستاذة جامعية، بتزوير مستندات لمساعدة ابنتها في الالتحاق بإحدى كليات الطب.
وأشارت الوكالة إلى أن رجال الادعاء توجهوا إلى مقر إقامة وزير العدل بغرض مصادرة أقراص مرنة خاصة بأجهزة الكمبيوتر ووثائق أخرى.
ويأتي تفتيش منزل تشو، بعد أسبوعين من تعيينه وزيرا للعدل، مع تكليفه بمهمة إصلاح جهاز الادعاء العام.
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