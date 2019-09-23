انهيار جزء من فندق في الفلبين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - مانيلا

لقي عاملان حتفهما إثر إنهاء جزء من فندق خلاب هدمه أمس في العاصمة الفلبينية مانيلا.

وكان هناك 22 عاملا في الموقع لدى وقوع الحادث في منطقة مالاتي بالمدينة.

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وقال عمدة مانيلا اسكو مورينو الذي توجه لموقع الحادث، إنه تم انتشال جثة ميلو ايسون من تحت الأنقاض بعد ساعات عدة من وقوع الانهيار.

وأضاف أن الحادث «مؤسف»، وأصيب ادسون شقيق ايسون، عندما قفز من المبنى المنهار، وما زالت عمليات الإنقاذ مستمرة للوصول لجثة العامل الثاني جوريمي فابيلو.

وأشار مورينو إلى أنه أصدر أوامره لمكتب الهندسة التابعة لمدينة مانيلا بالتحقيق في الحادث وتحديد المسؤول عن وقوعه.