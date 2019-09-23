سقوط فصل دراسي يقتل ويصيب 64 طالبا في كينيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - نيروبي

أعلن متحدث حكومي أن سبعة تلاميذ لقوا حتفهم، وأصيب 57 آخرون بعد انهيار حجرة دراسة في مدرسة ابتدائية بالعاصمة الكينية نيروبي في ساعة مبكرة من صباح أمس.

وصرح أحد قادة المجتمع المحلي بأنه تم نقل الضحايا الأوائل إلى مستشفى قريب بدراجة نارية، لأن سيارات الإسعاف استغرقت ساعة ونصف الساعة للوصول.

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وأعلن الصليب الأحمر عبر حسابه على تويتر أنه أنشأ مكتبا للمعلومات والتتبع وسيتم تقديم خدمات الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من الحادث.

وأدان أولياء الأمور والسكان إدارة المدرسة لما أسموه «سوء حالة» المبنى المنهار.

وقال مدير المدرسة، موسى وايناينا نديرانجو، إن الانهيار يمكن أن يكون نتيجة أعمال جارية للصرف في أحد جوانب الفصول الدراسية.