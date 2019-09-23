مجهولون يحرقون كابلات سكك حديدية في برلين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين أضرم مجهولون النار في صندوق كابلات للسكك الحديدية بحي كارلسهورست في العاصمة الألمانية برلين. Advertisements وقال متحدث باسم الشرطة أمس إن الشرطة ترجح تورط متطرفين سياسيين في الهجوم، مشيرا إلى أنه تسبب في توقف حركة قطارات الضواحي وقطارات إقليمية. ويتولى القسم المختص بحماية أمن الدولة في الشرطة الجنائية التحقيقات في الهجوم. وشهدت السنوات الماضية هجمات حرق متكررة على مرافق تابعة للسكك الحديدية.



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