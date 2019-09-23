السعودية | ماكرون: الهجمات على منشأتي أرامكو غيّرت قواعد اللعبة

شكرا لقرائتكم ماكرون: الهجمات على منشأتي أرامكو غيّرت قواعد اللعبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، أن الهجمات على منشأتي أرامكو "غيّرت قواعد اللعبة"، معتبراً أن هذا الاعتداء يظهر أهمية استمرار الوساطة الفرنسية بين إيران والولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، أعلن ماكرون أنه سيعقد يومي الاثنين والثلاثاء لقاءات منفصلة مع نظيريه الأميركي دونالد ترمب والإيراني حسن روحاني، وذلك بالتزامن مع سعيه لعقد لقاء بين الرجلين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال ماكرون في تصريح صحافي الاثنين: "لقد عقدت لقاء غير رسمي مع ترمب هذا الصباح، وسألتقي روحاني هذا المساء، ومجدّداً ترمب غداً الثلاثاء".

ويقوم ماكرون بمساعٍ لجمع ترمب وروحاني في نيويورك في إطار العمل على تخفيف حدّة التوتر بين البلدين وفي منطقة الخليج بشكل خاص.