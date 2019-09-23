السعودية | بالصور.. طيارون سعوديون ينفذون عروضاً بسماء أبها

شكرا لقرائتكم بالصور.. طيارون سعوديون ينفذون عروضاً بسماء أبها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شهدت سماء أبها، اليوم الاثنين، عروضاً جوية نفذها طيارو القوات الجوية الملكية السعودية احتفاء باليوم الوطني السعودي الـ89. من العروض ( تصوير رشود الحارثي) موضوع يهمك Advertisements وظف فنان تشكيلي سعودي أنماطا مختلفة من الخط العربي لتنفيذ أكبر بورتريه مرسوم بالخط العربي لولي العهد السعودي الأمير محمد... وظف فنان تشكيلي سعودي أنماطا مختلفة من الخط العربي لتنفيذ أكبر بورتريه مرسوم بالخط العربي لولي العهد السعودي الأمير محمد... بالصور.. بورتريه لمحمد بن سلمان بأسماء مدن وقرى السعودية السعودية السعودية وحازت هذه العروض على إعجاب المواطنين والمقيمين الذين توافدوا إلى مقر الاحتفالات والعروض. والتقطت عدسة المصور رشود الحارثي جانباً من هذه العروض التي بيّنت كفاءة الطيران السعودي العسكري وما وصلت إليه القوات الجوية من قدرات. إلى ذلك، نظمت إمارة عسير احتفالات بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للسعودية، ضمن فعاليات "همة حتى القمة"، تضمنت مجموعة من الفعاليات والعروض الفنية والشعبية امتدت على مساحة 4 كيلومترات، بدأت من جامع الملك فيصل وصولاً إلى حديقة أبو خيال بالجهة الغربية من الحزام الدائري في مدينة أبها. من العروض ( تصوير رشود الحارثي) من العروض ( تصوير رشود الحارثي) من العروض ( تصوير رشود الحارثي) من العروض ( تصوير رشود الحارثي) من العروض ( تصوير رشود الحارثي) من العروض ( تصوير رشود الحارثي)

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