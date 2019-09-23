- 1/11
- 2/11
- 3/11
- 4/11
- 5/11
- 6/11
- 7/11
- 8/11
- 9/11
- 10/11
- 11/11
محمد بن مسعود - الدمام - حققت المنتخبات السعودية لذوي الإعاقة "كرة الهدف، البوتشيا، ألعاب القوى "المركز الرابع في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية التي اختتمت أمس في العاصمة الأردنية من بين 12 دولة مشاركة، وبرصيد 22 ميدالية "12 ذهبية، 7 فضيات، 3 ميداليات برونزية.
وجاءت الميداليات عن طريق منتخبين هما ألعاب القوى 20 ميدالية "12 ذهبية، 7 فضيات، برونزية واحدة"، ومنتخب البوتشيا الذي نال ميداليتين برونزيتين.
ووصلت البعثة برئاسة عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية السعودية خالد الخضير إلى الرياض أمس، وكان في استقبالها عدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة.
23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441 07:32 PMبـ22 ميدالية.. منتخبات البارالمبية تحقق المركز الرابع في دورة غرب آسيا
حققت المنتخبات السعودية لذوي الإعاقة "كرة الهدف، البوتشيا، ألعاب القوى "المركز الرابع في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الثانية التي اختتمت أمس في العاصمة الأردنية من بين 12 دولة مشاركة، وبرصيد 22 ميدالية "12 ذهبية، 7 فضيات، 3 ميداليات برونزية.
وجاءت الميداليات عن طريق منتخبين هما ألعاب القوى 20 ميدالية "12 ذهبية، 7 فضيات، برونزية واحدة"، ومنتخب البوتشيا الذي نال ميداليتين برونزيتين.
ووصلت البعثة برئاسة عضو مجلس إدارة اللجنة البارالمبية السعودية خالد الخضير إلى الرياض أمس، وكان في استقبالها عدد من أعضاء مجلس إدارة اللجنة.
، بـ22 ميدالية.. منتخبات البارالمبية تحقق المركز الرابع في دورة غرب آسيا ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر بـ22 ميدالية.. منتخبات البارالمبية تحقق المركز الرابع في دورة غرب آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.