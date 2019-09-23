، "أبو ثنين": "المؤسس" ضحّى بكل شيء حتى وصلنا لما نحن عليه الآن ،

محمد بن مسعود - الدمام - رفع تهنئة "وقار" بذكرى يوم الوطن ٨٩

رَفعت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار"، ممثلة برئيس مجلس إدارتها وعضو مجلس الشورى "عساف بن سالم أبو ثنين"، باسمه ونيابة عن أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية ومنسوبيها؛ التهنئة وخالص التبريكات إلى القيادة الرشيدة وإلى الشعب السعودي الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وقال "أبو ثنين": "أهنئ الوطن قيادة وشعباً بمناسبة ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية، وأدعو الله أن يغفر للملك عبدالعزيز وجميع من شارك في هذه الملحمة الوطنية الكبرى؛ فذلك الجيل ضحّى بكل شيء من أجل أن نصل لما وصلنا إليه الآن، وأدعو الله أن يوفق خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين لما فيه خير البلاد والعباد".

وأشار إلى أن هذا اليوم يعيد لنا ذكرى مناسبة وطنية غالية علينا جميعًا، تذكرنا بتضحيات الأجداد والآباء الذين أسسوا هذا الكيان الكبير، وتعطينا دافعًا للمحافظة عليه وعلى الاستمرار في بناء الوطن وتدعيم ركائزه للأجيال المقبلة، اليوم الوطني شعلة وَضَّاءة تلقي بأنوارها على أجمل ما في الماضي، وتقف بنا على أفضل ما في الحاضر من قِيم ومبادئ، وتدفع بنا للتمسك بما تَحَقَّق لنا من مكتسبات، وبخاصة اللحمة الوطنية، والانتماء الوطني، والولاء لقيادتنا الرشيدة، إضافةً إلى هذا الكيان المهيب الذي لم يزل، والحمد لله، يعتلي قمم التطور والازدهار والشموخ؛ لذا يحق لنا الفخر والاعتزاز ببلادنا المباركة، وبيومها الوطني.

وأكد أن القيادات منذ عهد الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود -رحمه الله- بذلت الجهود لتكون خدمة الإسلام والمسلمين أوّل المرتكزات وحتى يومنا ما يشاهده الجميع بكل فخر، ما تقدمه الحكومة الرشيدة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما.