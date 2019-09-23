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أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله- وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.
وأم المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
كما أدى الصلاة مع أمير الرياض: الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز والأمير بندر بن مساعد بن عبدالعزيز وابن الفقيدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.
23 سبتمبر 2019 - 24 محرّم 1441 07:16 PM
بحضور عدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين
أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود -رحمها الله- وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله بالرياض.
وأم المصلين سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ.
كما أدى الصلاة مع أمير الرياض: الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز والأمير بندر بن مساعد بن عبدالعزيز وابن الفقيدة الأمير نواف بن مساعد بن عبدالعزيز، وعدد من الأمراء وكبار المسؤولين وجمع من المواطنين.
، أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة "نواف بن مساعد" ،
المصدر : الخليج 365
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