، "إسكان جازان" يحتفل باليوم الوطني بمشاركة الأسر المستفيدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - الأطفال قاموا بتوزيع الورود والهدايا التذكارية على المارّة

احتفى فرع وزارة الإسكان بمنطقة جازان بمناسبة اليوم الوطني الـ89، تحت شعار "همة حتى القمة"، بمشاركة عدد من الأسر المستفيدة من برامج وزارة الإسكان برفقة أبنائهم.

وقام الأطفال بتوزيع الورود والهدايا التذكارية على المارّة، في لمسة وفاء وفرح تعكس التلاحم والتكامل في بلد الخير والنماء.

جاء ذلك بمشاركة عدة جهات أمنية، وبحضور مدير عام فرع منطقة جازان المهندس حسن السهيمي.

وسطر المستفيدون والأطفال أجمل المشاعر والأمنيات والدعوات الخالصة لهذا الوطن، الذي قدم الكثير للمواطنين ووفر كافة الخدمات لهم.

وتعمل وزارة الإسكان على تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم الذي يلبّي تطلّعاتهم ويتوافق مع رغباتهم وقدراتهم، عبر عدة برامج ومبادرات أطلقتها الوزارة لتنويع الخيارات وتسهيل الإجراءات في سبيل ذلك.

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