entehaa eqama wafed الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة للوافدين والإستعلام عن صلاحية الإقامة عبر...

يبحث الآلاف من المواطنين المغتربين في المملكة العربية السعودية عن رابط الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة، وهذا حتى يعرفوا موعد تجديد صلاحية الإقامة الخاصة بهم حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية، ونكتب هذا المقال لكم في إطار اهتمامنا بالشئون والخدمات السعودية خاصة التى تهم المغتربين.

وهذا ليس أول مقال نكتبه فى هذا الشأن لعلمنا بأهمية هذا الموضوع لكل مغترب مقيم فى السعودية، ولذلك نكتب لكم هذا المقال لنتعرف معاً بالخطوات كيفية معرفة تاريخ إنتهاء الإقامة، فإلى نص المقال.

تاريخ انتهاء الإقامة

يُمكنك تنزيل وتحميل تطبيق أبشر على هاتفك الجوال لمعرفة كافة الخدمات الإلكترونية المقدمة، حيث يُمكنك الإستعلام عن تاريخ إنتهاء الإقامة عبر منظومة أبشر الجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، كل ما يتوجب عليك فعله أن تتبع معنا قائمة الخطوات التالية: