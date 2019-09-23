سنعرض لكم متابعينا الكرام من خلال هذه المقالة اليوم الوطني السعودي رقم 89، وهو الموافق الاثنين 24-9-2019 هذا العام حيث نقوم بالاحتفال به في يوم 23 من الشهر التاسع من كل عام، وهو من اهم الايام في تاريخ المملكة، ونسعى اليوم الى تقديم لكم كل ما يتعلق بهذا اليوم من اجازات او عروض او احتفالات وذلك في مختلف القطاعات، والجميع يحتفلون في هذا اليوم بطرق جميلة ومختلفة للغاية.

اجازة اليوم الوطني السعودي رقم 89

يحظى الكثيرين بالاهتمام ب اليوم الوطني السعودي فهذا اليوم يكون عطلة رسمية في جميع انحاء المملكة العربية السعودية وذلك على حسب قرار الملك عبدالله في اليوم الوطني السعودي رقم 75 فأعلن انه اجازة رسمية لحميع المصالح الحكومية والمدارس والجامعات وكافة الاشغال ومنذ ذلك الوقت فيحتفل به الجميع وذلك لإحياء ذكرى هذا اليوم العظيم، والاحتفالات تتم اما عن طريق تجهيز عروض مختلفة في جميع انحاء المملكة خاصة مدينة الرياض، وقد تم الاعلان عن بداية الاجازة من يوم الخميس الماضي والموافق 19-9-2019 حتى 23-9-2019 وبعد ذلك من بداية يوم الثلاثاء 24-9-2019 سيعود الجميع الى العمل في المملكة العربية السعودية.

العيد الوطني السعودي 1441

اليوم الوطني هو ذكرى لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد مؤسس المملكة الملك عبد العزيز، ولهذا فيحتفل به جميع الناس وينتظرونه كل عام للاحتفال به في جميع انحاء المملكة وبمختلف طرق الاحتفال يوم 23 سبتنبر من كل عام وذلك لاعلان السعادة والتعبير عن الفرحة بهذا الحدث العظيم حيث تم في هذا اليوم اصدار أمر بتغيير اسم هذه الدولة ليكون المملكة العربية السعودية بدلاً من نجد والحجاز، كان التاريخ الهجري لهذا الحدث موافق يوم 21 من شهر جمادي الأول سنة 1351هـ.