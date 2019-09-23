eqamet wafed رابط الإستعلام عن صلاحية إقامة وافد والإستعلام عن هوية مقيم عبر بوابة أبشر الجديد

يبحث الكثير من المصريين المغتربين في المملكة العربية السعودية عن رابط الإستعلام عن صلاحية إقامة وافد لكي يقننوا أوضاعهم ويتأكدوا من أن إقامتهم ما زالت سارية وليعرفوا تاريخ انتهائها، وننصح جميع المغتربين بالحرص على ألا ينسوا تجديد إقامتهم حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية.

ولقد اصبحت عملية الإستعلام عن الإقامة للوافدين أسهل بشكل كبير عن ذي قبل فقد أتاحت بوابة أبشر الخدمة بشكل إلكتروني، ولهذا اهتممنا في موقعنا “عرب نيوز” بالتركيز على كتابة هذا المقال ونُبين أهمية الإستعلام عن صلاحية إقامة وافد عبر بوابة أبشر، فتابعونا.

أهمية الإستعلام عن الإقامة

في ظل انشغال المغترب بعمله قد ينسى أن يستعلم عن تاريخ انتهاء الإقامة الخاصة به مما قد يعرضه للمسائلة القانونية، وفى أصعب الأحوال قد يؤدي هذا الأمر إلى فرض عقوبات تصل إلى الترحيل، ولهذا ننصح كل إخواننا المصريين والعرب بالإهتمام بهذا الموضوع والإستعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة بهم، وتجديدها في الموعد المناسب.

كيفية الإستعلام عن صلاحية الإقامة

بعد أن عرف المغتربين المتابعين لموقعنا عن أهمية الإستعلام عن تاريخ انتهاء إقامتهم جائتنا الكثير من الأسئلة عن الخطوات التفصيلية التي تشرح عملية الإستعلام عن صلاحية الإقامة عبر بوابة أبشر، ونوضح لكم الخطوات كالتالي: