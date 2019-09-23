عروض اليوم الوطني السعودي رقم 89

اليوم سنقدم لكم كافة عروض اليوم الوطني 1441، هذا اليوم الذي اعلن فيه استقلال المملكة العربية السعودية واصبح ذكرى تحييها المملكة يوم 23 سبتمبر من كل عام، واصبح الشعب السعودي يحصل على إجازة رسمية منذ عام 2005 وذلك لإتاحة لهم فرصة الاستعداد بالاحتفال في هذا اليوم.

وكانت من ضمن عروض التخفيضات في اليوم الوطني الكثير من معامل التحاليل، وبيع وتأجير السيارات وايضاً عروض على جميع المولات والماركات، وخصومات هائلة على جميع الأندية، وكانت من اهم العروض التي اصبح عليها اقبال شديد هي عروض المطاعم فكانت من اكثر الخصومات في اليوم الوطني السعودي رقم 89.

ومن هذا المنطلق كان هناك الكثير من مراسم الاحتفالات التي تشييد بذكرى توحيد المملكة التي مر عليها 89 عاماً من التوحيد، وتغيير اسمها من نجد والحجاز الى المملكة العربية السعودية، وهناك الكثير من الخدمات الاخرى التي اصبح عليها تخفيضات مثل الفنادق وتزاكر الطيران.

عروض اليوم الوطني للمطاعم 1441

من الملحوظ ان هذا العام استطاع ان يكون من اكثر الاعوام في الخصومات مقارنة بالاعوام الماضية، وخاصة عروض المطاعم حيث بدأت من 25% ووصلت إلى 89%، حيث كانت المطاعم يتنافسون مع بعضهم على عروض الاوكازيون لتقديمها للشعب السعودي في اليوم الوطني.

عروض اليوم الوطني 1441 للطيران الخطوط السعودية

من الجدير بالذكر ان من ضمن العروض التي نالت اعجاب الكثيريين من الشعب السعودي هي عروض الطيران والتخفيضات على الخطوط السعودية في اليوم الوطني السعودي رقم 89، حيث اصدرت شركة ناس تخفيضات هائلة على كافة الرحالات الداخلية وذلك عن طريق توحيد التذكرة بسعر 99 ريال سعودي وذلك في جميع ايام اجازة اليوم الوطني منذ يوم الخميس الموافق ١٩-٩-٢٠١٩ وحتى اليوم الموافق الاثنين ٢٣-٩-٢٠١٩.