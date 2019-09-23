موعد إجازة اليوم الوطني 1441 بالمملكة وأهم مراسم الاحتفال باليوم الوطني السعودي

الجميع الآن يستعدون الى اليوم الوطني السعودي هذا اليوم الذي تم تغيير فيه اسم المملكة من نجد والحجاز الى المملكة العربية السعودية يوم 23 سبتمبر منذ 89 عاماً ويحتفل به الشعب السعودي كل عام في نفس اليوم فيشهد هذا اليوم ذكرى مهمة جداً في تاريخ الممكلكة العربية السعودية، حيث يستعد الجميع للاحتفال منذ بداية موعد إجازة اليوم الوطني 1441 بالمملكة وهي يوم الخميس 19 سبتمر وحتى يوم الاثنين 23 سبتمبر، والجميع ينتظرون أهم العروض والتخفيضات والخصومات التي تحدث في اليوم الوطني فمعظمها يصل إلى خصم 90 % في هذه المدة، ذلك اليوم الذي ينتظره الشعب السعودي في هذا التوقيت من كل عام حيث ينتشر البهجة والفرحة والاحتفالات بشتى الطرق وفي كافة انحاء المملكة وفي جميع الاماكن، وهذه الاجازة تكون رسمية في جميع القطاعات الحكومية والقطاعات الخاصة.

موعد إجازة اليوم الوطني 1441 بالمملكة

من الجدير بالذكر ان المملكة العربية السعودية قد اعلنت عن اليوم الوطني وهو يوم الاثنين الموافق 23/9/2019 ميلادياً ويوم 24 محرم 1441 هجرياً، فيختلف الاحتفالات من شخص لآخر في هذا اليوم فالكثير يتفننون في اظهار مراسم الفرحة عن طريق غناء الاناشيد الوطنية او اقامة المهرجانات في الاماكن العامة وفي الميادين وفي الشوارع.

أهم مراسم الاحتفال باليوم الوطني السعودي

من الملحوظ ان الكثير من البلاد المجاورة في الخليج العربي يتحفلون بهذا اليوم ايضاً لإحياء ذكرى استقلال المملكة العربية السعودية، ويرسلون برقيات تهنئة ومباركة الى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.

وكانت مظاهر الاحتفالات في المملكة اقامة العديد من الفعاليات والمهرجانات وحصول الشعب السعودي على الكثير من العروض المختلفة في جميع اماكن الشراء وجميع المنتجات والملابس والمأكولات والمشروبات ويصل الخصم الى 90 %.