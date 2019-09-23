من الجدير بالذكر ان اليوم الموافق الاثنين 23 سبتمبر 2019 هو اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وهذا اليوم هو اجازة اليوم الوطني السعودي والتي بدأت منذ يوم الخميس الماضي 19-9-2019، حيث يحتفل به الشعب السعودي وذلك لإحياء ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية واستقلالها وتغيير اسمها لما هو عليه الآن.
واليوم نقدم لكم عبر موقع عرب نيوز اماكن الاحتفال الخاصة ب العيد الوطني للمملكة العربية السعودية وذلك لكي يذهب الجميع الى الاستمتاع بمراسم هذا اليوم من احتفالات وعروضات وخصومات على كافة المطاعم والمنتجات والفنادق وعروضات الطيران للخطوط السعودية، ولكي تشاركون هذه الاجواء في كافة أرجاء المملكة وتستمتعون بغناء الاناشيد الوطنية.
اماكن الاحتفال ب اليوم الوطني في السعودية
سنعرض لكم اماكن الاحتفال ب العيد الوطني السعودي في جميع مدن المملكة العربية السعودية كالتالي:
- مدينة الرياض ومكان الاحتفال هو طريق الأمير تركي عبدالعزيز الأول والاحتفال سيكون يوم 19 الى يوم 23 من شهر سبتمبر والاحتفال سيكون في خمسة ايام.
- مدينة الرياض ومكان الاحتفال هو طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز والاحتفال من 19 الى يوم 23 من شهر سبتمبر وسيستمر الاحتفال 5 ايام.
- مدينة جدة الاحتفال في طريق الكورنيش من يوم 19 الى يوم 23 وسيستمر الاحتفال 5 ايام.
- مدينة جدة والاحتفال سيكون في شارع التحلية من يوم 19 الى يوم 23 وسيستمر الاحتفال 5 ايام.
- مدينة الخبر والاحتفال في طريق الكورنيش من يوم 19 الى يوم 23 وسيستمر الى 5 ايام.
- مدينة بريده والاحتفال في طريق السلام من يوم 19الى يوم 23 وسيستمر 5 ايام.
- مدينة المدينة والاحتفال في طريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه من يوم 19 الى يوم 23.
- مدينة تبوك والاختفال في منتزه الأمير فهد بن سلطان من يوم 19 الى يوم23.م
- مدينة حائل والاحتفال في شارع المغواه من يوم 19 الى يوم23.
- مدينة ابها والاحتفال في طريق الملك خالد بن عبدالعزيز منذ 19 الى 23 سبتمبر.
- مدينة جازان والاحتفال في طريق الكورنيش من 19الى 23 سبتمبر
- مدينة سكاكا والاحتفال في ادوار التقنية من19 الى23
- مدينة الباحة والاحتفال في طريق الملك سعودي من 19 الى 23 من سبتمبر.
- مدينة عرعر والاحتفال في طريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز من 19 الى 23 سبتمبر.
- مدينة الأحساء والاحتفال في طريق الاستاد من19 الى 23 من سبتمبر.