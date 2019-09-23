salahyat ekama الإستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة عبر موقع وزارة الداخلية السعودي

مما لا شك فيه أن هناك عدد كبير جداً من عمليات البحث عن طريقة الإستعلام عن صلاحية إقامة وافد في المملكة العربية السعودية، ومعظم هذه العمليات تأتي من المغتربين المصريين الذين يمثلون أكبر جالية في المملكة، ولهذا فنحن نهتم بتقديم كافة المقالات التي تشرح طريقة الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة.

ولذلك نكتب هذا المقال الذى سيفيد الكثير منهم عن طريقة الإستفسار عن صلاحية الإقامة حتى لا يقعوا فى أى مخالفة قد تحدث لهم، والآن دعونا ننتقل إلى نص المقال لنتعرف معاً على كيفية الإستفسار عن صلاحية الإقامة، فتابعونا.

الإستفسار عن صلاحية الإقامة

نكتب هذا المقال لكم عن الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة بعد أن جاءتنا الكثير من التعليقات والأسئلة التي تدور حول هذا الموضوع الهام لكل مغترب، ولأننا فى “عرب نيوز” نهتم لأمر المغتربين من مصر والدول العربية على الأراضي السعودية، نوضح لكم الخطوات المباشرة لطريقة الإستعلام عن صلاحية الإقامة كالتالى: