salahyat eqamet wafwed خطوات الإستعلام عن صلاحية الإقامة وتاريخ انتهاء الإقامة عبر بوابة أبشر

يتُعد الإقامة في أي بلد هي بمثابة تصريح رسمية وقانوني للمغترب بالعيش والعمل في البلد، ويبحث الكثير من المغتربين المصريين والعرب عن خطوات الإستعلام عن صلاحية إقامة وافد عبر البوابة الشهيرة أبشر التي أطلقتها وزارة الداخلية السعودية لمساعدة السعوديين في الإستعلام عن الخدمات المختلفة.

وقد اصبح الأمر يسيراً عما ذي قبل فإبمكانك الآن الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة في أقل من 15 دقيقة عبر زيارة بوابة أبشر، ومن هنا كتبنا لكم هذا المقال في موقعنا “عرب نيوز” لكي نوضح لكم خطوات الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة والإستعلام عن صلاحية الإقامة، فتابعونا.

استعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة

كل وافد ومغترب في الأراضي السعودية ينبغي عليه أن يعرف جيداً موعد انتهاء تصريح الإقامة الخاصة به، وعليه أن يسعى إلى تجديده في الوقت المناسب حتى لا يسير بدون تصريح ويتعرض للمسائلة من جانب وزارة الداخلية السعودية، ولهذا وضحنا لكم في هذا المقال الخطوات التفصيلية لعملية الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة.

خطوات الإستعلام عن صلاحية الإقامة

سألنا الكثير من المغتربين المصريين في الأراضي السعودية عبر الكثير من الرسائل عبر موقعنا عن طريقة الإستعلام عن صلاحية الإقامة بشكل إلكتروني لا يستدعيهم للذهاب بنفسهم إلى مقرات وزارة الداخلية، وقد قدمت بوابة أبشر خدمة الإستعلام عن صلاحية الإقامة بشكل إلكتروني بسيط عبر الخطوات التالية: