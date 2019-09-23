entehaa elekama wafed استعلام عن هوية مقيم والإستعلام عن صلاحية إقامة وافد عبر بوابة أبشر

نتطرق معكم اليوم إلى مقال هام يُعد من أكثر المقالات التي تأتي لنا بزيارات إلى موقعنا من المملكة العربية السعودية، وهذا المقال بخصوص طريقة الإستعلام عن صلاحية الإقامة لكل وافد مغترب في الأراضي السعودية، ولأن هذا الموضوع هام نُفرد له مساحة كبيرة على موقعنا.

ويُمكمك الإستعلام عن كل المعلومات التي تريد معرفتها بخصوص الإقامة من خلا موقع بوابة أبشر التابع لوزارة الداخلية السعودية، ونحن فى “عرب نيوز” نوضح لكم أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية وبوابة ابشر للمقيمين ومنها خدمة الكشف عن الإقامة، فإلى نص المقال.

الكشف عن الإقامة

كتبنا لكم أكثر من مقال بخصوص طريقة الإستعلام عن الإقامة، فهو موضوع هام بالنسبة لملايين المغتربين المقيمين فى المملكة العربية السعودية، ولهذا سنوضح لكم بشكل تفصيلى خطوات الكشف عن الإقامة خطوة بخطوة: