salahyat eleqama الإستعلام عن صلاحية الإقامة للوافد والتأكد من هوية مقيم من خلال أبشر الجديد

هناك عدد لا حصر له من الزيارات للموقع الرسمي لوزارة الداخلية السعودية وبوابة أبشر للتعرف على طريقة الإستعلام عن إقامة وافد، ولأن موضوع الإستعلام عن الخدمات التي تهم الوافدين والمغتربين في الأراضي السعودية أمر مهم فقد خصصنا له الكثير من المقالات وعلى رأسهم المقالات عن خطوات الإستعلام عن صلاحية الإقامة.

وقد قدمت وزارة الداخلية جهد كبير من خلال بوابتها أبشر لتقدم خدمة الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة بصورة إلكترونية، ولهذا نكتب هذا المقال لنسلط الضوء على طريقة التحقق من صلاحية الإقامة، فإلى نص المقال.

التحقق من صلاحية الإقامة

بعد كتابة الكثير من المقالات عن معظم الخدمات التي يبحث عنها المقيم في الأراضي السعودية جاءتنا الكثير من الأسئلة عن الطريقة الصحيحة للتحقق من صلاحية الإقامة، ونحن استجابة لأسئلة زوارنا الكرام نكتب هذا المقال لنوضح طريقة التحقق من صلاحية الإقامة كالتالى: