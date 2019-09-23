eqamet wafed طريقة الإستعلام عن صلاحية الإقامة وتاريخ انتهاء الإقامة عبر بوابة أبشر الجديد

يبحث الكثيرين من المغترين في دول الخليج وخاصة المملكة العربية السعية عن رابط وطريقة الإستعلام عن صلاحية الإقامة للوافدين، وهي خدمة تقدمها بوابة أبشر للجوازات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، والتى طورت الخدمة في شكلها الإلكتروني الأخير للتسهيل على المواطنين.

وسنوضح لكم خلال هذه المقالة كل المعلومات التي تبحثون عنها بشأن خطوات الإستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة والإستعلام عن هوية مقيم، فتابعونا.

استعلام عن هوية مقيم

تقدم بوابة أبشر عدة خدمات إلكترونية منها خدمة الإستعلام عن هوية مقيم، وخدمة الإستعلام عن صلاحية الإقامة، وهذا موضوع هام لكل مغترب وافد إلى أراضي الممكلة، وقد وفرت وزارة الداخلية عبر بوابتها أبشر هذه الخدمات بشكل إلكتروني حتى تسهل على المواطنين وتوفر عليهم الوقت والجهد.

الإستعلام عن صلاحية الإقامة

ندعو كل مغترب مقيم بالمملكة العربية السعودية أن يلتزم بكل القوانين وكافة القواعد المنظمة للإقامة التي تفرضها المملكة، ولهذا نوضح لكم خطوات الإستعلام عن صلاحية الإقامة كالتالي: