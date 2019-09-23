شكرا لبحثكم عن خبر الملك سلمان يغرد في تويتر نسأل الله أن يحفظ بلادنا ويديم عليها الأمن والاستقرار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - 2019/09/23 الساعة 06:34 مساءً (العين أونلاين_متابعات)

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الاثنين)، أن اليوم الوطني السعودي هو" «اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم»، متطلعاً «لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء».

وقال الملك سلمان في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده»، سائلاً الله أن يحفظ البلاد، ويديم عليها الأمن والاستقرار.

ويحتفي السعوديون، اليوم، باليوم الوطني الـ89 للمملكة، وهو اليوم الذي شهد إعلان المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، توحيد البلاد وتسميتها المملكة العربية السعودية.