شاهد: موقع احتفالات الالعاب النارية في السعودية بمناسبة اليوم الوطني

موقع احتفالات الالعاب النارية - تعمُّ الاحتفالات العاصمة السعودية الرياض والمحافظات الأخرى، بمناسبة اليوم الوطني، وفي هذا الإطار تحلو، زيارة أحد الأماكن التاريخيَّة الشاهدة على ملاحم التوحيد.

والاماكن التي سنطلق بها الالعاب النارية: قصر المربع، أو قصر المصمك، كما تشتهر العاصمة بوفرة روضاتها الخضر، وجبالها الساحرة، وأهمّها جبل طويق، الذي يضم إحدى عجائب الطبيعة، وهي حافة العالم، التي تستقطب عشاق المغامرات والاستكشافات.

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وكانت فعاليات اليوم الوطني السعودي الـ89 بدأت في الرياض منذ خمسة أيَّام، وأبرزها الألعاب الناريَّة، التي يمكن مشاهدتها، اليوم أيضًا، في كلٍّ من طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول، وطريق الأمير محمد بن عبد العزيز (التحلية).

ومن فعاليَّات الرياض أيضًا "طريق الهمة" والالعاب النارية، والعرض الترفيهي الحيّ الخاصّ باليوم الوطني، كما "عرض الصقور السعودية" الذي تُقدِّمه القوَّات الجويَّة اليوم (الإثنين).

وستحلق طائرات حربيَّة في سماء العاصمة، مع استعراضات لفريق "الصقور السعودية"، إضافة إلى فعالية "أوركسترا من الستين" في جامعة الأميرة نورة، وحفلٍ غنائي للفنانين حسين الجسمي وعبادي الجوهر في مركز الملك فهد الثقافي، وتعلم العرضة السعودية.