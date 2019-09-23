أمر ملكي بمنح وسامي الملك فهد والملك فيصل لـ99 ضابطًا وفردًا في الحرس الوطني

أعلنت وزارة الحرس الوطني، اليوم الإثنين، صدور أمر ملكي بمنح 99 ضابطًا وفردًا وسام الملك فيصل ووسام الملك فهد. وعبر صفحتها الرسمية على «تويتر»، قالت الوزارة: «أمر ملكي.. الموافقة على منح 99 ضابطًا وفردًا من منسوبي وزارة الحرس الوطني وسام الملك فيصل ووسام الملك فهد». وسنويًّا، تحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر من كل عام، الذي وافق صدور المرسوم الملكي للملك عبدالعزيز برقم 2716، الذي قضى بتحويل اسم الدولة من «مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها» إلى المملكة العربية السعودية.

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