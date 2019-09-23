خادم الحرمين: يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا وترسيخ لمكانة الوطن بين الأمم

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، المواطنين باليوم الوطني الـ89 للمملكة.

وقال خادم الحرمين، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الاثنين: «نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده».

وأشار خادم الحرمين إلى مكانة اليوم الوطني في نفوس القيادة والمواطنين، قائلا: «إن يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا الوطن بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء».

واختتم الملك سلمان تغريدته «سائلا الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار.»