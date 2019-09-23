خادم الحرمين يستقبل ملك البحرين ويقيم مأدبة غداء تكريمًا له

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة اليوم الاثنين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.

ورحَّب خادم الحرمين الشريفين، بملك البحرين ومرافقيه في المملكة، فيما أبدَى الملك حمد بن عيسى آل خليفة، سعادته، بلقاء خادم الحرمين الشريفين، وأقام خادم الحرمين الشريفين، مأدبة غداء تكريمًا لملك مملكة البحرين.

حضر الاستقبال والمأدبة، كل من: الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير خالد بن فهد بن خالد، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فهد بن عبدالله بن مساعد.

والأمير الدكتور خالد بن فيصل بن تركي وكيل وزارة الحرس الوطني للقطاع الغربي، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن سعود بن محمد، والأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، وأصحاب المعالي الوزراء.

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