عاجل-الملك سلمان: يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا وترسيخ لمكانة هذا دوت الخليج بين الأمم

بمناسبة اليوم دوت الخليج89، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مغردا: نحمد الله أن أكرم بلادنا بخدمة الحرمين الشريفين، وبما هيأه لنا من عزٍّ وتمكين، وقيم نبيلة، وشعب يعتز ببلاده. إن يومنا الوطني اعتزاز بتاريخنا، وترسيخ لمكانة هذا دوت الخليج بين الأمم، وتطلع لغدٍ مشرق بالنماء والرخاء.
سائلين الله أن يحفظ بلادنا، ويديم عليها الأمن والاستقرار.
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