اليوم الوطني / نائب مدير السعودية اليوم الجوازات : اليوم الوطني الـ 89 .. همة الأمن وقمة الأمان



الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

أكد نائب مدير عام الجوازات اللواء علي سعيد الزهراني أن احتفال شعب المملكة العربية

وأوضح نائب مدير عام الجوازات أن المؤسسة الأمنية ومنظومتها المتعددة تُعد حجر الزاوية في العملية التنموية والسياج الآمن للحفاظ على المكتسبات وإعطاء الثقة لتدفق رؤوس الأموال الاستثمارية الناجحة.

وقال اللواء الزهراني : وتعمل وزارة الداخلية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية, وقطاعاتها المعنية على حفظ الأمن في مناطق المملكة العربية السعودية كافة من مراكز المدن الكبرى وحتى الحدود الداخلية للدولة، وهذا ما أسهم بشكل مباشر في قدوم الاستثمارات العالمية والشركات الدولية في القطاعات الحيوية من الشرق والغرب إلى المملكة والمشاركة في صناعة البنى التحتية وتشغيل المشاريع العملاقة المعززة للمكانة الاستثمارية والاقتصادية في هذا البلد الأمين والمحققة لرؤية 2030.

وأضاف : بفضل الله ثم بإدارة سمو وزير الداخلية، شهدت القطاعات الأمنية تطوراً نوعياً في الأداء الميداني المتطور، واعتمادها على الله في عملها ثم بتوظيفها للخدمات الإلكترونية والتقنية في أعمالها ، خصوصاً القطاعات ذات الطابع الخدمي.

وأكد أن المديرية العامة للجوازات بقيادة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أحد أهم القطاعات الأمنية التي عملت على مواكبة التقدم الإلكتروني والتحول الرقمي، حيث تحرص على تقديم خدماتها للمستفيدين بشكل سهل للإجراءات، وآمن للخصوصية ، بما يضمن أعلى درجات الرضى من قبل المستخدمين لمنصاتها، من المواطنين أو المقيمين ، وبما يخدم الأداء الاقتصادي الأمثل ويحقق المرونة والأمان للقادمين للمملكة والمقيمين بها لأي غرض أو نشاط قدموا وتواجدوا من أجله.

وسأل نائب مدير عام الجوازات اللواء علي سعيد الزهراني الله عز وجل أن يحفظ أمن المملكة ويحفظ القيادة الرشيدة.

// انتهى //

18:44ت م

0309



الرياض 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسأكد نائب مدير عام الجوازات اللواء علي سعيد الزهراني أن احتفال شعب المملكة العربية السعودية باليوم الوطني التاسع والثمانون على توحيد هذه الأرض الأبية على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - ، وتحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - ، يأتي ونحن ننعم بالأمن والاستقرار وهذا يعكس جودة الأداء الأمني في جميع مستوياته واتجاهاته، إضافة إلى تنامي الوعي المجتمعي تجاه مشاركة رجال الأمن في حماية الوطن ومن يقيم على ترابه، رغم المحاولات البائسة من قبل بعض أعداء هذا البلد الآمن والميليشيات التابعة لهم التي تهدف بين الحين والآخر للإضرار بالحالة الأمنية التي يعيشها المواطن والمقيم على هذه الأرض الطاهرة, مفيداً أن هذه المحاولات فشلت ولله الحمد فشلت وذلك بفضل الله ثم التعاون المتكامل بين القطاعات الأمنية والعسكرية.وأوضح نائب مدير عام الجوازات أن المؤسسة الأمنية ومنظومتها المتعددة تُعد حجر الزاوية في العملية التنموية والسياج الآمن للحفاظ على المكتسبات وإعطاء الثقة لتدفق رؤوس الأموال الاستثمارية الناجحة.وقال اللواء الزهراني : وتعمل وزارة الداخلية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية, وقطاعاتها المعنية على حفظ الأمن في مناطق المملكة العربية السعودية كافة من مراكز المدن الكبرى وحتى الحدود الداخلية للدولة، وهذا ما أسهم بشكل مباشر في قدوم الاستثمارات العالمية والشركات الدولية في القطاعات الحيوية من الشرق والغرب إلى المملكة والمشاركة في صناعة البنى التحتية وتشغيل المشاريع العملاقة المعززة للمكانة الاستثمارية والاقتصادية في هذا البلد الأمين والمحققة لرؤية 2030.وأضاف : بفضل الله ثم بإدارة سمو وزير الداخلية، شهدت القطاعات الأمنية تطوراً نوعياً في الأداء الميداني المتطور، واعتمادها على الله في عملها ثم بتوظيفها للخدمات الإلكترونية والتقنية في أعمالها ، خصوصاً القطاعات ذات الطابع الخدمي.وأكد أن المديرية العامة للجوازات بقيادة مدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، أحد أهم القطاعات الأمنية التي عملت على مواكبة التقدم الإلكتروني والتحول الرقمي، حيث تحرص على تقديم خدماتها للمستفيدين بشكل سهل للإجراءات، وآمن للخصوصية ، بما يضمن أعلى درجات الرضى من قبل المستخدمين لمنصاتها، من المواطنين أو المقيمين ، وبما يخدم الأداء الاقتصادي الأمثل ويحقق المرونة والأمان للقادمين للمملكة والمقيمين بها لأي غرض أو نشاط قدموا وتواجدوا من أجله.وسأل نائب مدير عام الجوازات اللواء علي سعيد الزهراني الله عز وجل أن يحفظ أمن المملكة ويحفظ القيادة الرشيدة.// انتهى //18:44ت م0309

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / نائب مدير السعودية اليوم الجوازات : اليوم الوطني الـ 89 .. همة الأمن وقمة الأمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.