

القطيف 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

انطلقت بمحافظة القطيف اليوم ، أكبر مسيرة للدراجات النارية بمشاركة أكثر من (٤٠٠) دراجة نارية من مختلف مناطق المملكة العربية

وشارك في المسيرة التي أنطلقت من كورنيش الناصرة بالقطيف مئات الدراجات النارية تحت شعار “مسيرة الوفاء”، حيث توافد الدراجون إلى نقطة التجمع، ثم استهلوا جولتهم من القطيف مرورا بسيهات وصولاً إلى كورنيش دارين حاملين راية التوحيد.

يشار إلى أن المسيرة شارك فيها كل من: فريق عوامية بايكرز، وفريق مشاهير القطيف، وفريق الريشة، وفريق فينكس رايدرز، وفريق فرند شب، وفريق قطيف بايكرز، وسلنق شوت القطيف، إلى جانب فرق أخرى بالمنطقة.

// انتهى //

18:41ت م

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القطيف 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسانطلقت بمحافظة القطيف اليوم ، أكبر مسيرة للدراجات النارية بمشاركة أكثر من (٤٠٠) دراجة نارية من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية وخارجها ، وذلك ضمن إحتفالية المحافظة باليوم الوطني 89 تحت شعار " همة حتى القمة ".وشارك في المسيرة التي أنطلقت من كورنيش الناصرة بالقطيف مئات الدراجات النارية تحت شعار “مسيرة الوفاء”، حيث توافد الدراجون إلى نقطة التجمع، ثم استهلوا جولتهم من القطيف مرورا بسيهات وصولاً إلى كورنيش دارين حاملين راية التوحيد.يشار إلى أن المسيرة شارك فيها كل من: فريق عوامية بايكرز، وفريق مشاهير القطيف، وفريق الريشة، وفريق فينكس رايدرز، وفريق فرند شب، وفريق قطيف بايكرز، وسلنق شوت القطيف، إلى جانب فرق أخرى بالمنطقة.// انتهى //18:41ت م0302

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كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / أكثر من 400 دراج يرفعون راية المملكة في مسيرة وفاء للاحتفال باليوم الوطني الـ89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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