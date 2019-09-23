اليوم الوطني / القطاعات الأمنية بالحدود الشمالية تنظيم مسيرة وطنية بمناسبة اليوم الوطني الـ" 89 " للمملكة



عرعر 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

نظمت شرطة منطقة الحدود الشمالية اليوم مسيرة وطنية بمناسبة اليوم الوطني الـ" 89 " للمملكة بمشاركة القطاعات الأمنية بالمنطقة والفرق التطوعية والكشافة والخيول العربية وذلك على طريق الملك فهد بمدينة عرعر بحضور عدد من القيادات الأمنية بالمنطقة .

وشارك في المسيرة الوطنية شرطة عرعر ودوريات الأمن والقوة الخاصة لأمن الطرق وحرس الحدود والدفاع المدني متوشحة بالصور والأعلام واللوحات الوطنية التي تعبر عن الولاء للقيادة الرشيدة والتلاحم.

وتهدف المسيرة إلى تعزيز الانتماء الوطني والوحدة الوطنية، وترسيخ القيم الأصيلة .

// انتهى //

18:34ت م

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