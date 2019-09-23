اليوم الوطني / مسؤولات التعليم في الجوف ينوهن بما تحقق للمملكة من نمو وازدهار



سكاكا 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

نوه عدد من مسؤولات في التعليم بمنطقة الجوف بما تحقق للمملكة من نمو وازدهار خلال 89 عاما منذ توحيد هذه البلاد المباركة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.

وقالت وكيلة جامعة الجوف لشؤون الطالبات الدكتورة أسماء بنت سليمان المويشير: "إن المعاني التي يحملها هذا اليوم نستحضر فيها جميعاً ملحمة بطولية قادها الملك المؤسس -طيب الله ثراه- لإرساء قواعد دولة فتية نشرت الأمن والأمان في ربوع البلاد تحت لواء لا إله إلا الله محمداً رسول الله, مشيرة إلى النهضة الحضارية المتسارعة التي شهدتها المملكة في ظل قيادتنا الرشيدة من عهد الملك المؤسس -طيب الله ثراه- وامتداداً بأبنائه الملوك ووصولا لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي تعزز النمو الاقتصادي الذي تسعى له المملكة في رؤيتها ٢٠٣٠ ، وماهذه المشاريع الاقتصادية الضخمة التي يأتي على رأسها نيوم والطاقة المتجددة وغيرها من المشاريع إلا دلالة جليّة على النقلة الاقتصادية التي تسعى الدولة لتحقيقها.

وأكدت أن جامعة الجوف تفخر أن تكون إحدى سواعد البناء التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة من خلال تأسيس عدد من البرامج الأكاديمية الجديدة للطالبات والتي تلبي حاجات سوق العمل, منوهة يدعم القيادة لدور المرأة

من جانبها بينت مديرة الكلية التقنية للبنات الدكتورة عذبة الرويلي أن المجد والعز توالى على هذه البلاد المباركة متسلسلا مع أبناء الملك المؤسس حتى عهدنا الراهن الذين شمروا أياديهم للانطلاق نحو القمة وبكل همه يبنوا ويطوروا في كل بقعة من أرض هذا الوطن الغالي وفي مختلف القطاعات الحكومية في بادرة لتحقيق رؤية 2030 .

من جهتها قالت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة الجوف الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع: "إننا نحتفي باليوم الوطني التاسع والثمانون لإنجازات مملكتنا الحبيبة ، نحتفل بمسيرة وطن نهجه الإسلام ، وقوامه قوة التأسيس والإرادة والعزيمة الصادقة والرغبة الجادة لمواصلة البناء والتقدم بقيادة حكيمة شجاعة منذ مؤسسها الملك عبدالعزيز -رحمه الله- واقتداءً بأبنائه من بعده فقد قيض الله سبحانه وتعالى لهذا الوطن خيرات تُغنيه وتُعينه على تحقيق الأمن ورغد العيش للمواطن الأمر الذي أسهم في اللحاق بركب التطور على مستوى العالم، وحدوث نهضة شاملة طالت مختلف المجالات حتى حققت المملكة في عهدها الحالي منجزات ضخمة وتقدم بارز في النواحي العلمية والاقتصادية والطبية والثقافية وغيرها .

فيما أكدت مديرة إدارة الإشراف التربوي بتعليم الجوف ماجدة بنت عبيد البديوي, أن اليوم الوطني جاء ليبين للعالم أجمع ما تحقق للمملكة من قوة وترابط والتفاف بين الحاكم وأبناء شعبه الكريم منذ عهد مؤسسها -رحمه الله- حتى أصبحت من الدول التي توفر سبل العيش لأبنائها وبشهادة الجميع, سائلة الله أن يحفظ المملكة وحكومتها وشعبها، وأن يديم عليه نعمه التي لا تحصى لينعم الجميع بالخير والى مزيدا من التقدم لوطننا بقيادة حكومتنا الرشيدة .

// انتهى //

18:28ت م

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سكاكا 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسنوه عدد من مسؤولات في التعليم بمنطقة الجوف بما تحقق للمملكة من نمو وازدهار خلال 89 عاما منذ توحيد هذه البلاد المباركة على يد المغفور له الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله-.وقالت وكيلة جامعة الجوف لشؤون الطالبات الدكتورة أسماء بنت سليمان المويشير: "إن المعاني التي يحملها هذا اليوم نستحضر فيها جميعاً ملحمة بطولية قادها الملك المؤسس -طيب الله ثراه- لإرساء قواعد دولة فتية نشرت الأمن والأمان في ربوع البلاد تحت لواء لا إله إلا الله محمداً رسول الله, مشيرة إلى النهضة الحضارية المتسارعة التي شهدتها المملكة في ظل قيادتنا الرشيدة من عهد الملك المؤسس -طيب الله ثراه- وامتداداً بأبنائه الملوك ووصولا لعهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التي تعزز النمو الاقتصادي الذي تسعى له المملكة في رؤيتها ٢٠٣٠ ، وماهذه المشاريع الاقتصادية الضخمة التي يأتي على رأسها نيوم والطاقة المتجددة وغيرها من المشاريع إلا دلالة جليّة على النقلة الاقتصادية التي تسعى الدولة لتحقيقها.وأكدت أن جامعة الجوف تفخر أن تكون إحدى سواعد البناء التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة من خلال تأسيس عدد من البرامج الأكاديمية الجديدة للطالبات والتي تلبي حاجات سوق العمل, منوهة يدعم القيادة لدور المرأة السعودية لتكون جزءاً من هذا الحراك الكبير والمشروع الوطني الواعد في المساهمة في بناء الوطن.من جانبها بينت مديرة الكلية التقنية للبنات الدكتورة عذبة الرويلي أن المجد والعز توالى على هذه البلاد المباركة متسلسلا مع أبناء الملك المؤسس حتى عهدنا الراهن الذين شمروا أياديهم للانطلاق نحو القمة وبكل همه يبنوا ويطوروا في كل بقعة من أرض هذا الوطن الغالي وفي مختلف القطاعات الحكومية في بادرة لتحقيق رؤية 2030 .من جهتها قالت مساعدة مدير عام التعليم للشؤون التعليمية بمنطقة الجوف الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع: "إننا نحتفي باليوم الوطني التاسع والثمانون لإنجازات مملكتنا الحبيبة ، نحتفل بمسيرة وطن نهجه الإسلام ، وقوامه قوة التأسيس والإرادة والعزيمة الصادقة والرغبة الجادة لمواصلة البناء والتقدم بقيادة حكيمة شجاعة منذ مؤسسها الملك عبدالعزيز -رحمه الله- واقتداءً بأبنائه من بعده فقد قيض الله سبحانه وتعالى لهذا الوطن خيرات تُغنيه وتُعينه على تحقيق الأمن ورغد العيش للمواطن الأمر الذي أسهم في اللحاق بركب التطور على مستوى العالم، وحدوث نهضة شاملة طالت مختلف المجالات حتى حققت المملكة في عهدها الحالي منجزات ضخمة وتقدم بارز في النواحي العلمية والاقتصادية والطبية والثقافية وغيرها .فيما أكدت مديرة إدارة الإشراف التربوي بتعليم الجوف ماجدة بنت عبيد البديوي, أن اليوم الوطني جاء ليبين للعالم أجمع ما تحقق للمملكة من قوة وترابط والتفاف بين الحاكم وأبناء شعبه الكريم منذ عهد مؤسسها -رحمه الله- حتى أصبحت من الدول التي توفر سبل العيش لأبنائها وبشهادة الجميع, سائلة الله أن يحفظ المملكة وحكومتها وشعبها، وأن يديم عليه نعمه التي لا تحصى لينعم الجميع بالخير والى مزيدا من التقدم لوطننا بقيادة حكومتنا الرشيدة .// انتهى //18:28ت م0293

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