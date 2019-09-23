اليوم الوطني / مديرو الإدارات الحكومية بالجوف يرفعون التهنئة للقادة الرشيدة باليوم الوطني الـ 89



سكاكا 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واس

رفع مديرو الإدارات الحكومية بمنطقة الجوف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير

وقال مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف نادر بن غالب بن ضويحي " إن هذه المناسبة جعلتنا نذكر الأجيال بصفحات من التضحية والبطولات التي سطرها موحد هذا الكيان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود - طيب الله ثراه - تحت راية التوحيد، وتأتي لَتجسيد صادق ليوم اتجهت فيه أنظار العالم نحو أمة توحدت على قلب واحد ووطن جمع شتات أطرافه، فعم الأمن والأمان والنماء والرخاء والاستقرار، ليبذل كل واحد منهم الغالي والنفيس من أجل رفعته وتميزه، يدفعه نحو ذلك ولاء وانتماء صادقين ولحمة لم تعرف لها الأوطان مثيلاً، وفي هذا الوقت لاحت مطالع الرؤية المباركة وتحققت بعض أهدافها السامية في مجالات متعددة أبرزها التنظيم الإداري الملائم لتطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والنهضة الاقتصادية الصاعدة التي ستحقق بإذن الله الحياة الكريمة للشعب السعودي الوفي وفق الرؤية الطموحة 2030 ، ومع قربنا من التحوّل الوطني 2020 لاحت في الأفق نجاح الوصول إلى الخطط المُدرجة بالأرقام التي تؤكد مصداقية العمل الدؤوب بإشراف مباشر واطلاع متتابع من لدن القيادة الحكيمة، وهذا الأمر يبعث الفخر والانشراح والابتهاج عند كل مواطن سعودي.

وأبان مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف بأن وكالة الأحوال المدنية شهدت رقيًا في خدمة المواطن، ولا تزال الجهود التطويرية قائمة للوصول على أعلى المعايير في الخدمة وجودتها.

كما قال مدير فرع الديوان العام للمحاسبه بمنطقة الجوف خالد بن عبدالواحد المناور لقد سطر جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود – طيب الله ثراه – تاريخا مجيدا حافل بالعديد من الانجازات الداخلية والدولية منذ اعلان قيام المملكة العربية

من جهته قال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف الدكتور تيمور بن شكر الله جان، أن فيض مشاعرنا في هذه المناسبة الغالية علينا جميعاً تأتي تجسيد للتلاحم بين القيادة والشعب على ما تحقق للوطن من منجزات بوتيرة التطور المتسارعة التي تعيشها مملكتنا الحبيبة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود – طيب الله ثراه - ، وحتى عهدنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، والوطن في بناء مستمر متواصل برؤية 2030 والتي أذهلت القاصي والداني بخطط مدروسة وبناء شاهق وشامخ يعكس مستقبل مشرق بين مصاف الدول الأخرى، مضيفاً أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تواكب هذا التطور بحرص على ترجمة آخر التطورات في تقديم الخدمات الطبية لطالبيها ومتابعة ذلك من خلال العمل المتطور الحديث من خلال الفرق الميدانية والتطوعية وإدراج أفضل المعايير الطبية لتكون منهجاً وعلماً لتدريب منسوبي الهيئة وكافة شرائح المجتمع.

// انتهى //

18:27ت م

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سكاكا 24 محرم 1441 هـ الموافق 23 سبتمبر 2019 م واسرفع مديرو الإدارات الحكومية بمنطقة الجوف التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهم الله - بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة.وقال مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف نادر بن غالب بن ضويحي " إن هذه المناسبة جعلتنا نذكر الأجيال بصفحات من التضحية والبطولات التي سطرها موحد هذا الكيان الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود - طيب الله ثراه - تحت راية التوحيد، وتأتي لَتجسيد صادق ليوم اتجهت فيه أنظار العالم نحو أمة توحدت على قلب واحد ووطن جمع شتات أطرافه، فعم الأمن والأمان والنماء والرخاء والاستقرار، ليبذل كل واحد منهم الغالي والنفيس من أجل رفعته وتميزه، يدفعه نحو ذلك ولاء وانتماء صادقين ولحمة لم تعرف لها الأوطان مثيلاً، وفي هذا الوقت لاحت مطالع الرؤية المباركة وتحققت بعض أهدافها السامية في مجالات متعددة أبرزها التنظيم الإداري الملائم لتطلعات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والنهضة الاقتصادية الصاعدة التي ستحقق بإذن الله الحياة الكريمة للشعب السعودي الوفي وفق الرؤية الطموحة 2030 ، ومع قربنا من التحوّل الوطني 2020 لاحت في الأفق نجاح الوصول إلى الخطط المُدرجة بالأرقام التي تؤكد مصداقية العمل الدؤوب بإشراف مباشر واطلاع متتابع من لدن القيادة الحكيمة، وهذا الأمر يبعث الفخر والانشراح والابتهاج عند كل مواطن سعودي.وأبان مدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة الجوف بأن وكالة الأحوال المدنية شهدت رقيًا في خدمة المواطن، ولا تزال الجهود التطويرية قائمة للوصول على أعلى المعايير في الخدمة وجودتها.كما قال مدير فرع الديوان العام للمحاسبه بمنطقة الجوف خالد بن عبدالواحد المناور لقد سطر جلالة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود – طيب الله ثراه – تاريخا مجيدا حافل بالعديد من الانجازات الداخلية والدولية منذ اعلان قيام المملكة العربية السعودية وترتيب صفوفها داخليا، مبيناً أن الشعب يحتفي باليوم الوطني الـ 89 متفاخراً بما تحقق له على أرض الواقع من انجزات رافقت أبناء الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – في كافة قطاعات الدولة التي تقوم على خدمة أبناء المملكة حتى العهد الذي نعيشه بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والتي تسير نحو مارسم له لتحقيق رؤية المملكة 2030 ، فقد شهدنا منذ اعلان الرؤية تحرك واسع على تطوير البرامج التي تخدم الانسان على أرض هذا الوطن المعطاء والاستعانة بعقول وقدرات شبابنا الطموح ليكون ساعداً قوياً على بناء هذا الصرح العزيم وتطويره، وطموح أبناء هذا الوطن الكبيرة، بقيادتها الشابه ومخطط رؤيتها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد - حفظه الله - لتحقيق القمه بكل همه.من جهته قال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف الدكتور تيمور بن شكر الله جان، أن فيض مشاعرنا في هذه المناسبة الغالية علينا جميعاً تأتي تجسيد للتلاحم بين القيادة والشعب على ما تحقق للوطن من منجزات بوتيرة التطور المتسارعة التي تعيشها مملكتنا الحبيبة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله، الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود – طيب الله ثراه - ، وحتى عهدنا الحاضر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين - حفظهما الله - ، والوطن في بناء مستمر متواصل برؤية 2030 والتي أذهلت القاصي والداني بخطط مدروسة وبناء شاهق وشامخ يعكس مستقبل مشرق بين مصاف الدول الأخرى، مضيفاً أن هيئة الهلال الأحمر السعودي تواكب هذا التطور بحرص على ترجمة آخر التطورات في تقديم الخدمات الطبية لطالبيها ومتابعة ذلك من خلال العمل المتطور الحديث من خلال الفرق الميدانية والتطوعية وإدراج أفضل المعايير الطبية لتكون منهجاً وعلماً لتدريب منسوبي الهيئة وكافة شرائح المجتمع.// انتهى //18:27ت م0291

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كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / مديرو الإدارات الحكومية بالجوف يرفعون التهنئة للقادة الرشيدة باليوم الوطني الـ 89 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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