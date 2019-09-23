السعودية | رئيس هيئة الأركان العامة : اليوم الوطني موعد يتجدد كلَّ عام لترجمة حُبَّنا ووفائنا وولائنا لوطننا المعطاء وقيادته الحكيمة

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رفع معالي رئـيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الـركن فياض بن حامد الرويلي ،التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية , وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله- وللشعب السعودي الوفي بمناسبة اليوم الوطني .

وقال معاليه : اليوم الوطني موعد يتجدد كلَّ عام لترجمة حُبَّنا ووفائنا وولائنا لوطننا المعطاء وقيادته الحكيمة، نُتابع من خلاله مسيرة النهضة العملاقة التي يعيشها وطننا في كافة المجالات حتى غدت المملكة وفي زمن قياسي في مصاف الدول المتقدمة، حيث تميزت بقيمها الدينية وتراثها وحمايتها للعقيدة الإسلامية ، وأولت الحرمين الشريفين جُلّ اهتمامها وبذلت كل غالٍ في إعمارهما وتوسعتهما حتى اصبحا ‏في أفضل حالٍ يتمناه كل مسلم.

وأضاف معالي رئيس هيئة الأركان العامة : إنَّ وحدتنا الوطنية التي بدأ مسيرتها الإمام المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود-‏طيّب الله ثراه- ‏أعظم وحدةٍ عرفها التاريخ المعاصر حيث توافرت فيها مقومات الوحدة الشرعية وتحقق بسببها لهذا الوطن الأمن والاستقرار والتقدم والنماء ، وأكمل المسيرة من بعده أبناؤه الأوفياء في دعم هذه المسيرة الفريدة لتسعة وثمانين عاماً ،وفي العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك ‏سلمان بن عبد العزيز وبدعمٍ ومؤازرةٍ من سمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز – يحفظهما الله – استمرت مسيرة الخير تطرق كل أبواب التقدم في مختلف المجالات ‏لتحقق إنجازات تنموية كبيرة، وتحافظ على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها. وقد تعززت مكانة المملكة عربياً و إسلامياً وفي المحافل الدولية ، وواصلت جهودها الخيرة في دعم السلام العالمي وتعزيز دور المنظمات العالمية، والسعي من خلال توحيد الصفوف لمواجهة المخاطر والتحديات ‏ورفض الممارسات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

وأوضح معاليه إنَّ وطننا يعيش هذه الأيام خطوات تحقيق رؤية الخير والعطاء الرؤية (2030) التي ترسم تطلعاتنا نحو مرحلة تنموية جديدة غايتها بناء مجتمع نابض بالحياة والتطور، وتنطلق أهمية هذه الرؤية من أنها حشدت قدرات وإمكانات الوطن ‏وأبنائه لمواجهة التحديات التي رصدتها بشفافية والاستفادة من الفرصة ‏بالشكل الذي سيُحقق مستقبلاً مشرقاً بإذن الله للوطن والمواطن، كما أنها تُعبر عن طموحة المواطن وقدرات الوطن وتحمل اهدافاً طموحة ستتحقق بفضل الله ثم بفضل ارتكازها على مكامن القوة في بلدنا الغالي وأهمها العمق ‏العربي والإسلامي وقدراته الاستثمارية

الضخمة وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، مشيراً ان القوات المسلحة تحظى بدعم غير محدود من قبل خادم الحرمين الشريفين -أدام الله عزه- وسمو ولي العهد الأمين -حفظه الله- حيث وضعوا تطوير القوات المسلحة من أولوياتهما من خلال الاهتمام بمنسوبي القوات المسلحة وتوفير أحدث الأسلحة والمعدات واستخدام أفضل الأساليب للتدريب، للمحافظة على أعلى درجات الجاهزية، مما كان له الأثر ‏الكبير في زيادة قدرات القوات المسلحة للقيام بدورها كأحد عناصر القوة الوطنية ولحماية حدود الوطن من أي اعتداء.

وبين معالي رئـيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الـركن فياض بن حامد الرويلي إننا وبمناسبة احتفالنا بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانون يجب علينا أن نقف وقفة اهتمام لمراجعة ‏ما نؤديه من أدوار وما نتحمله من مسؤوليات ضمن منظومة الوطن المتكامل، وأن نعمق في روح الشباب معاني الحس الوطني و الانتماء للوطن، إننا بذلك نرد جزءاً، من الجميل لوطننا وقادته الذين وضعوا القوات المسلحة في قلب خطط التطوير ووفروا لنا سبل العزة والتمكين والأمن والاستقرار.

سائلاً المولى عزوجل أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء والعطاء في ظل ‏قيادتنا الحكيمة ، كما نسأله سبحانه أن ينصر جنودنا المرابطين على الحدود ويقوي عزائمهم ويسدد رميهم وأن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته ويشفي مصابين إنّه القادر على ذلك وكل عام ووطننا في شموخ وعزة وأمن وأمان .