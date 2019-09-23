فيديو.. باللغة العربية سفيرة بلجيكا تهنئ الشعب السعودي

2019-09-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

هنأت دومينيك مينور، سفيرة بلجيكا لدى السعودية، وأول امرأة في العالم تشغل منصب سفيرٍ لدى الرياض، قادة المملكة والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ89.

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وأبرزت السفارة البلجيكية في الرياض، هذه المناسبة الغالية، بتغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة “تويتر”، جاء فيها: “يوم وطني سعيد على جميع شعب المملكة العربية السعودية”.

وأُرفقت التغريدة، بمقطع فيديو، للسفيرة البلجيكية، تتحدث بالعربية قائلة: “بمناسبة اليوم الوطني السعودي، أود أن أتقدم إلى الشعب السعودي بالتهاني، كما أتمنى للمملكة المزيد من الازدهار والتقدم”، ويظهر في الخلفية، العلمان السعودي والبلجيكي.