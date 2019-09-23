مدير الأمن العام: في هذا اليوم نستلهم قيم الوحدة والتحفيز ومضاعفة الجهد

2019-09-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، أن ذكرى اليوم الوطني تعزز فينا قيم الوحدة والتحفيز لرؤية واعدة بالخير والتقدم والرقي والرخاء لبلادنا الغالية في كافة المجالات.

وقال الحربي في كلمة له بهذه المناسبة: يمر بنا اليوم الوطني التاسع والثمانون للمملكة بكل فخر واعتزاز حيث تحتفل هذه البلاد بذكرى وحدتها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود ورجاله الأوفياء الذين أخلصوا لله ثم للملك والوطن لبناء دولة عظيمة موحدة تنعم بالرخاء والاستقرار والأمن والأمان.

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وتابع الحربي: إن مناسبة وذكرى اليوم الوطني تعزز فينا قيم الوحدة والتحفيز لرؤية واعدة بالخير والتقدم والرقي والرخاء لبلادنا الغالية في كافة المجالات، حيث تمثل رؤية 2030 خارطة طريق لعمل استراتيجي من شأنه نقل المملكة نحو التنمية الشاملة وترسم ملامح مستقبل يعد بالنماء والبناء ملتزمين بتحقيقها كل حسب تخصصه وطبيعة عمله نحو مستقبل مشرق بإذن الله تعالى.

وتابع مدير الأمن العام أن ما تحقق خلال الفترة الماضية منذ تأسيس المملكة إلى يومنا هذا من إنجازات ونهضة تنموية شاملة يتطلب منا جميعًا الحرص والاهتمام بمقدرات وطننا الغالي، وما ننعم به من استقرار ونماء وأمن وأمان في ظل قيادتنا الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يتطلب منا العمل على أداء ما أوكل إلينا من مهام ومضاعفة الجهود في ذلك، كما أن ما ينعم به أبناء هذا الوطن من الأمن والاستقرار بما توليه الدولة في الجوانب الأمنية وبتوجيهات سديدة من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وحرص سموه على أداء الأجهزة الأمنية بشكل متميز ومتقدم للحفاظ على مقدرات الوطن وراحة متابعات الخليج 365 والمقيم وأمنهم واستقرارهم .

وفي النهاية سأل الحربي الله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن وقيادته وشعبه وأن يعيد علينا هذه المناسبة التاريخية وبلادنا تنعم بالأمن والنصر والازدهار وأن ينصر جنود الوطن المخلصين كل في موقعه.