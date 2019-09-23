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شكرا لقرائتكم آل الشيخ لمنسوبي التعليم والطلاب: سنكون سدًا منيعًا أمام أعداء الوطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
آل الشيخ لمنسوبي التعليم والطلاب: سنكون سدًا منيعًا أمام أعداء الوطن
متابعات الخليج 365 -الرياض
شدد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على الدور الذي يقوم به الطلاب ومنسوبو الوزارة في نهضة المملكة.
وقال الوزير آل الشيخ في رسالة وجهها إلى المعلمين في يوم الوطن عبر تويتر: أحبتي منسوبي التعليم، أبنائي الطلاب والطالبات، أهنئكم باليوم الوطني ٨٩، ونجدد فيه الولاء لقيادتنا، والعمل لتحقيق تطلعاتهم.
وأضاف : أعتزّ بما تقدمونه لرسالة وزارة التعليم، وأدعو الله أن يحفظ وطننا من كيد الأعداء، ويوفقنا لخدمته، ونكون سدًا منيعًا أمام أعدائه؛ لتكون همة التعليم قمة للوطن.
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