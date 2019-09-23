آل الشيخ لمنسوبي التعليم والطلاب: سنكون سدًا منيعًا أمام أعداء الوطن

2019-09-23

متابعات الخليج 365 -الرياض

شدد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ على الدور الذي يقوم به الطلاب ومنسوبو الوزارة في نهضة المملكة.

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وقال الوزير آل الشيخ في رسالة وجهها إلى المعلمين في يوم الوطن عبر تويتر: أحبتي منسوبي التعليم، أبنائي الطلاب والطالبات، أهنئكم باليوم الوطني ٨٩، ونجدد فيه الولاء لقيادتنا، والعمل لتحقيق تطلعاتهم.

وأضاف : أعتزّ بما تقدمونه لرسالة وزارة التعليم، وأدعو الله أن يحفظ وطننا من كيد الأعداء، ويوفقنا لخدمته، ونكون سدًا منيعًا أمام أعدائه؛ لتكون همة التعليم قمة للوطن.