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2019-09-23 الشاعر الغنيم في قصيدة وطنية : حماك الله يا أرض الرسالة متابعات الخليج 365 - الرياض شارك الشاعر يزيد بن عبدالعزيز الغنيم في احتفالات الوطن اليوم الوطني الـ89، بقصيدة رائعة بعنوان “موطن الأمجاد”، وجاء في مطلع القصيدة (حماك الله يا أرض الرسالة.. ومهداً للأصالة و العدالة). وإلى أبيات القصيدة: موطن الأمجاد حماك الله يا أرض الرسالة

ومهداً للأصالة و العدالة رُزقت الخير من ربٍّ كريمٍ

وبحكم الشرع أحكمْت اعتداله Advertisements رسمت المجد عهداً بعد عهدٍ

بها رايات من أرسوا رحاله يدُ اليمنى تبادر بامتنانٍ

ومن ينسى يُذكره مآله رؤوساً بالعِدا تجتاب شوكاً

ونحن نجوب أصناف الجزاله (ولسنا من دُعاةِ الحربِ نحن)

ومن يبدأ سيلقى ما بدا له ولن نرضى بمجدٍ دون مجدٍ

طموحاً من ينادي في مقاله عناناً للغمائم هُوُّ دربي

ومن يعْزُم سيلقى ما غدا له ألا يا موطن الأمجاد عِزًّاً

لأنتَ لشمسِ هذا الكونِ هالَهْ







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