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الأرصاد : طقس رطب غدًا في الشرقية وأمطار على 4 مناطق
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن يكون طقس الغد رطبًا مع فرصة لتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية كذلك على أجزاء من السواحل الغربية للمملكة خاصة الوسطي منها والجنوبية.
في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، ومكة المكرمة يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية منها.
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