الان تتابع هذا ما قاله نائب وزير الدفاع في اليوم الوطني والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 هنأ صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع، القيادة والجنود والشعب بمناسبة اليوم الوطني الـ89. وقال عبر حسابه على “تويتر”، اليوم الإثنين: “أرفع لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد – حفظهما الله – ولجنودنا البواسل والشعب السعودي الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات، بمناسبة اليوم الوطني 89، مستشرفين آفاقًا رحبة من النجاحات والإنجازات، الكفيلة بترسيخ مكانة وطننا بين الأمم، وفق رؤية طموحة”.

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