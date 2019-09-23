الان تتابع حمد آل الشيخ لمنسوبي التعليم: أعتز بما تقدمونه لرسالة وزارة التعليم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365 هنأ وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، منسوبي التعليم، بالعيد الوطني الـ89 للمملكة وقال في تغريدة عبر حسابه على تويتر، اليوم الإثنين: “أحبتي منسوبي التعليم أبنائي الطلاب والطالبات أهنئكم باليوم الوطني الـ89، ونجدد فيه الولاء لقيادتنا، والعمل لتحقيق تطلعاتهم.. أعتزّ بما تقدمونه لرسالة وزارة التعليم، وأدعو الله أن يحفظ وطننا من كيد الأعداء، ويوفقنا لخدمته، ونكون سدًا منيعًا أمام أعدائه؛ لتكون همة التعليم قمة للوطن”.

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