عروض هايبر بنده الجديدة اليوم وخصومات 50% بمناسبة اليوم الوطني

طرحت عروض هايبر بنده اليوم خصومات رائعة وصلت إلى 50% على بعض المنتجات بمناسبة اليوم الوطني الذي يحتفل به الشعب السعودي، وكعادة الشركة الكبيرة والتي تحظى بثقة وشعبية كبيرة لدى الجميع بالمملكة مواطنين أو مقيمين، تحرص على المشاركة الفعلية في الأحداث الكبيرة، وهذا ما تقوم به منذ انطلاق الاحتفالات وحتى اليوم، حيث تُطلق بشكل يومي منذ أسبوع تقريبًا عروض يومية متجددة وبأسعار متميزة وعلى تشكيلات مختلفة من السلع والمنتجات.

عروض هايبر بنده في اليوم الوطني

أعلنت الشركة عن خصومات كبيرة على منتجات simple للعطور والخالية من المواد الكيميائية، والألوان الغير طبيعية، وهذا لمدة يومين فقط بدءًا من اليوم الإثنين وحتى غدًا الثلاثاء، كذلك منتجات جونسون وبنفس النسبة التخفيضية تقريبًا، حيث يمكنكم شراء واحدة والحصول على الثانية بشكل مجاني، ولم تنسى الشركة النساء وقدمت لهم تخفيضات رائعة على منتجات فوط أويلويز بأحجامها وأنواعها المختلفة.

وتضمنت عروض هايبر بنده شامبو إلترادو عبوة 400 مللى، وكذلك غسول يومي كلين آند كلير حجم 150 مل ومقشر للوجه ،وجل نيفيا للإستحمام، وبذلك تكون العروض قد قدمت للسيدات مجموعة هائلة من السلع والمنتجات التي تحتاجها كل سيدة، من أجل العناية الشخصية لها والحفاظ على جمالها أمام الجميع ابتهاجًا باليوم الوطني.

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هذا كل إلى جانب العروض الأسبوعية التي تقدمها بنده، وهو العرض الرئيسي الذي بدأ الخميس الماضي وينتهي بعد غد الأربعاء.